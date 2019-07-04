樓價UPDATES︰錦英苑28年升值12.5倍

部分長情業主趁樓價高企套現，馬鞍山居屋錦英苑有單位28年大幅升值約12.5倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城剛錄本月首宗買賣，售出單位為智星閣中層E室，實用面積502方呎，以兩房設計，向西南及望街景，以960萬元售出，實用呎價19,124元。原業主於1981年11月以59.3萬元買入單位，持貨38年，期內升值逾15倍。



●北角柏蔚山低層D室，實用面積783方呎，屬三房連主人套房間隔。有外籍人士心儀物業為全新樓，會所設備完善，議價3,000元後，以4萬元承租，實用呎租51元。若以去年購入價2,009萬元計，回報率約2.4厘。



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九龍區



●將軍澳居屋寶盈花園亦錄得呎價破頂個案，一個5座低層F室，實用面積431方呎，以659萬元自由市場價登記易手，實用呎價15,290元。市場人士指出，由於該屋苑同類細單位已補價放盤罕有，故做價表現理想。



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新界區



●錦英苑F座中層01室兩房戶，實用面積401方呎，座向西南，放盤一星期，微減3萬元，以525萬元連補價沽出，實用呎價13,092元。原業主早於1991年以39萬元入市，期內帳面獲利486萬元。



●大圍名城1座低層NB室，實用面積785方呎，以三房包括套房設計。單位原開價1,350萬元，累減55萬元，獲同區買家1,295萬元承接，實用呎價16,497元。原業主持貨9年沽售，帳面獲利540萬元。



●天水圍嘉湖山莊6期5座低層A室三房戶，實用面積631方呎，有外區人士鍾情單位內籠企理，而且業主增加議幅，願減價500元，故以1.25萬元承租，實用呎租19.8元。

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