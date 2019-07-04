內地47家境外上市新經濟股　7成跌破招股價

內媒報道引述一項調查顯示，由去年初至今年6月底止，內地47家境外上市的新經濟公司中，七成跌破招股價，有兩成公司的股價腰斬。



調查稱，有15家公司的股價跌幅超過40%，其中蘑菇街以80%的跌幅排在47家公司跌幅首位。另有35家公司，相當於74%公司的股價，依然在IPO發行價之下。「破發」已經成為常態。重回發行價成為這些上市公司的新目標。



調查又指，另一個現像是部分公司不僅股價跌破發行價，市值甚至跌破上市前的融資總額，這也導致投資人損失慘重。以趣頭條為例，公司上市後股價最高達20美元，如今僅為4美元。



然而，這樣的案例不在少數。去年以來，境外上市的內地新經濟公司，從上市至今實際市值相比發行市值合計縮水近300億美元。



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