古勝：政策趨明朗　藥股熱身

恒指周四曾一度升穿29,000點關，但殺完一浸熊證，就無力向上掉頭回落，收報28,795點，收跌59點。藍籌股中，藥股及中港兩地的地產股亦有買盤支持，手機股及汽車股就回軟。筆者相信，短期資金均湧入認購新股同債券，指數會偏軟，待淡倉累積得咁上吓，才會再有殺倉行動。



筆者對第三季市況睇法偏向樂觀，除了憧憬全球央行減息放水外，今年10月1日是內地七十華誕，此前不去有亂子，相信當局會加大力度穩經濟及谷消費。所以，建議7月可以重點部署逢低收集中資重磅板塊及國指相關衍生工具好倉，期望季尾前可以食胡離場。



醫藥股有表現，皆因內地近日公布首批重點監控藥品目錄名單，涉20個品種藥及百家藥企，規模比市場預期的細，之前醫藥股調整似乎過度反映了，故如今有買盤入場博反彈。兩隻藍籌醫藥股之中，論走勢，中生製藥(01177)較石藥集團(01093)強，股價重上多條平均線之上，且已突破次季高位8.49元，升勢有餘未盡，有機會炒番上9元樓上，跌穿8.1元止蝕。



此外，周四中資股航空股亦見異動，如中國航空工業國際(00232)急升13%，中航科工(02357)則升逾6%。此板塊較少炒作，異動主要受惠有內地消息指，中船集團(南船)及中船重工集團(北船)合併有進展，帶動內地軍工股上升，個別相關港股跟炒。近日大和亦就中航科工發表報告，將中航科工目標價由5.3元，上調至5.4元，資金一於順水推舟，見該股股價周四一口氣升穿50日線的4.48元，收報4.6元，短線回吐守穩50日線之上，有機會上叩5元大關。



另一個異動的板塊是燃氣股，中國燃氣(00384)、華潤燃氣(01193)及新奧能源(02688)升幅均達半成。消息指，發改委規定燃氣工程接駁費回報上限10%；券商表示，圍繞燃氣股的政策風險已消除。另外，年底中俄天然氣管道將會開通，屆時東北地區燃氣市場將起重大變化，吸引資金進駐。早年已重點部署該區業務的中燃，有望成為受益者，近期股價突破28至30元阻力區後，頭也不回，顯見強勢，年底前股價有反覆上試去年高位36至37元區域，中線可候回吐在10日線邊分注收集。



東方產經專欄作者 古勝

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