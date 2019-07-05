溫哥華JOIE享三大優勢

加拿大溫哥華以壯麗山景、繁華便捷城市生活，以及優美西海岸而聞名，但集結三項優勢的地區買少見少。由富贏地產(Fuin Real Estate)代理的精緻住宅JOIE，位處麗景斜坡區心臟地帶，既擁有秀麗景色，同時享城市便利。項目提供住宅單位與別墅供選擇，售價89.9萬加元起。



JOIE設計格調獨特，由3座經改造的家庭式歷史建築住宅，以及14座優雅現代的別墅組成。住客可隨時在私人屋頂花園欣賞福溪區域全景、溫哥華城市天際線，以及遠至北岸山脈的壯麗景色，一切美景在窗外觸目可及，生活層次更添昇華。



●位置優越 鄰近商業區

樓盤位置亦盡顯優勢，距離溫哥華中央商業區僅10分鐘路程，毗鄰S. Granville高街購物和藝術畫廊區域，住客在工作及消閒娛樂，都可得到全方位的照顧。



每座物業都專設獨立私人入口，所有兩至三房住宅經細意規劃，均可俯瞰私人住宅庭院，為所有JOIE的居民提供高私隱度，凝聚專屬的極尚社區感。而位於花園南側3座寬敞的家庭式改建住宅，完美融合經典與現代設計，優雅與精湛工藝優美結合。



豪華的兩至三房住宅系列建築，所有高層單位均設私人電梯，可直接往返停車場和庭院樓層，輕鬆進出住宅，私隱度高。



JOIE所位處的麗景斜坡區，以其優雅傾斜和綠樹成蔭的街道而聞名，這一帶獨特的斜向地形，凸顯朝向北面城市的伸延，而且為居民提供社區專屬的安全感。



●兩裝修色調 設施齊全

此外，住宅單位設計上兼顧不同客戶的喜好，可選用兩個專屬的裝修主題顏色，由Kelly Deck Design獲獎團隊創作。單位內的設施亦為住戶帶來生活上的便利，優雅的白橡木地板、智能住宅套餐、全尺寸電器設備套裝、所有高層單位均配有標準空調、充電插座、私人庭院等一應俱全。



JOIE的廚房及浴室也備有先進配套，廚房設有現代實木櫥櫃配備組合電器、鏡面式抽油煙機。浴室設計貼心，配備發熱瓷磚地板，設有浸泡式浴缸，所有套房浴室具均備有可調節高度的手持式和壁掛式花灑淋浴。



樓盤也為客戶提供一系列升級選項，締造理想家居，包括智能照明、預裝天花板揚聲器和智能百葉窗、組合式智能恒溫器、Sonos音頻升級系統、蒸氣焗爐或快速焗爐等。



而負責發展項目的InHaus，是一間屢獲殊榮的開發公司，致力發展可持續的填充物料開發和綠色建築技術，在加拿大和美國有多個已完成，或正在建設中的房地產交易。



●今起港展銷 資訊詳盡

發展商善於將新舊結合，在溫哥華當地的開發社區保持着良好的聲譽，融合了當代建築、環境工程、美學和優質材料，為住宅和家居空間重新定義。

客戶想了解項目更多置業資訊，可於7月5至7日（周五至日）親臨在上環德輔道中188號金龍中心的展銷會，屆時將提供樓盤詳情。

