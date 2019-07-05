郭家耀：手機概念股短期料波動

中美兩國元首在二十國集團(G20)峰會會面，美國總統特朗普承諾允許美國企業向華為出售科技產品，消息令不少人感到意外。不過，其後媒體引述美國商務部表示，美企向華為出售產品時，將按最嚴格的國家安全審查標準，因華為仍在實體清單內。對此，相關手機產業鏈仍面對不明朗的市場環境，短線股價將持續大幅波動。



市場期待5G服務推出後，可帶來換機潮，推動手機產業鏈再進入上行周期。市場研究公司Canalys早前預測，5G手機2019年約有1,300萬部的出貨量，佔全球智能手機市場不足1%。惟隨着5G技術在全球逐漸成熟，及各家智能手機製造商推出更多5G手機，2023年出貨量可望達7.7億部，佔全球智能手機出貨量的51.4%，同時也超越4G智慧型手機的出貨量。而在2019至2023年期間，5G手機出貨量的複合年增長率將達179.9%。



Canalys預測，到2020年出貨至內地的智能手機將有17.5%智慧型手機支援5G技術。到2023年，比率將升至62.7%。更預計，2023年中國的5G手機出貨量可達2.63億部，佔全球整體出貨量34%，成為未來幾年5G手機銷售的最大增長動力。而北美市場的出貨量預測為1.45億部，約佔全球全球出貨量的 18.8%。



內地5G發展較快，主要歸功中央大力支持，及營運商財力雄厚。同時中國也擁有多家主要5G設備供應商和智能手機製造商，成為5G裝置持續發展的重要推動力。Canalys預測，今年內地電訊商的5G 投資總金額將達50億美元，並在全國建置7萬至9座5G基站。內地多個品牌手機製造商均積極部署推出5G手機，預料明年起整體智能手機出貨量將有起色，有利手機配件商的訂單表現。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)



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