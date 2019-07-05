趙文傑：中國債務問題受考驗

中美兩國重啟貿易談判，雖說已實行的關稅措施未有移除，但某程度上已緩和5月初時的緊張氣氛，為市場帶來好消息。然而，即使貿易戰獲解決，是否代表環球經濟前景就此一片光明？筆者卻不予苟同，而中國作為全球第二大經濟體，正面臨另一個重大的考驗，就是債務問題。



據來自政府智囊的研究數據，截至今年3月底止，中國債務佔GDP(撇除金融業)的比重達248.8%，按季升5.1個百分點，上一次單季升5個百分點已是2016年的事。當中，企業債務佔GDP比重為156.9%，按季亦升3.3個百分點，而其中68%的債務屬於國有企業。



上述數字大概反映了國企是主要的舉債源頭，而國企發債集資的主要目的，是為地方政府的基建項目進行融資。配合國家經濟發展，城鎮化帶動，以及轉移經濟結構至內地的情況下，基建的需求不斷提升。



然而，基建投資涉及的金額不菲，雖說落成後能帶來穩定收入，但回本期漫長。此外，內地基建項目質量參差，資金投放後回籠之日隨時變得遙遙無期。眼見債務如雪球般愈滾愈大，中國政府曾於一七年非正式地鼓勵去槓桿化，但結果卻導致不少民企因信貸收緊而倒閉，證明了此路不通，政府亦隨即轉軚鼓勵銀行重新放水。



正如上月，中央便發出通知，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，主要是國家重點支持的鐵路、高速公路，重大戰略的地方高速、供電及供氣項目等，並嚴格落實至實體政府投資項目。可見中央相當重視優質基建項目，並視為經濟發展的重要命脈。



按此形勢，中國的債務數量將會繼續滾大，惟最大的問題是已陷入進退兩難之局。一旦「收水」去槓桿，一七年的民企倒閉潮大有機會重現，但繼續「放水」的問題是否亦就此消失？相信中央政府亦不會認為如此，目前做法或只能見步行步。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑

(作者為註冊持牌人士)



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