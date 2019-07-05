袁沛儀：貿戰暫緩　美元回升

中美就貿易爭拗暫時休戰，美股略見回升，市場避險情緒稍降；不過長息仍在低位徘徊，加上市場或多估了聯儲局減息次數，料美股上升空間有限，估計避險資產跌幅不大，料美元兌日圓小幅上試109.2，美元兌瑞郎上試0.996。



美國今晚將公布失業率，料在全民就業下，結果與前值相若；另外，也將公布非農就業職位變動，市場料遠高於前值，估計美元短線中性偏強，上試97.4。



美國貿易摩擦目標轉移至歐盟，料歐元將跌穿50天線，下望1.12。新一任英國保守黨黨魁將在本月底有結果，約翰遜呼聲仍高，市場料免不了硬脫歐，估計英鎊反覆下望1.25。



澳洲就業市場未有改善，支持當地儲備銀行推行寬鬆貨幣政策，料澳元反覆下試0.686；紐元亦然，估計下試0.658。相比下，加元走勢應較穩固。油組決定延長減產計劃，符合市場預期，然而原油求減供預示油價將繼續上揚，料短線重返60美元，而美元兌加元下望1.297。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

