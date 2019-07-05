東方日報B2：屯門納米新盤半年冧價37%

去年開盤呎價貴絕屯門的納米新盤菁雋，周四(4日)最多劈價37.6%重推。該盤首推實用面積128方呎納米戶，為近年新盤市場最細，折實入場費僅約173.8萬元起，平絕全港一手盤，比同區公屋價更低。有市場人士認為，由於未來該類細單位供應將續增，預期租務及二手市場面對的壓力愈來愈大。



佳源國際控股(02768)等旗下的菁雋，於去年11月公布首張價單，當時平均呎價16,937元，貴絕同區新盤歷來開價，開盤沽出兩伙之後，發展商隨即封盤。



而項目推出的全新2號價單，提供36伙，扣除新增最多22%總折扣優惠後，平均呎價約1.49萬元，較首張價單低約12%。



上述入場價最低單位為7樓31室，呎價約13,578元。若與之前1號價單，毗鄰入場單位之一的7樓32室比較，單位面積131方呎，當時120天付款計劃照售價計，售價為285萬元，呎價21,756元，新推單位呎價大幅低出逾三成。今次新一張價單，提供的實用面積128方呎納米單位共有12伙。



樓盤發展商之一陞域集團主席鄧耀昇周四回應，對樓市前景有信心，今次以貼市價重推，相信會受市場歡迎。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，該盤除可吸引年輕上車客外，新居屋早前接獲了30多萬份申請，中籤機會低，相信有部分客源將會轉向一手市場。



至於同區二手私人納米或迷你單位市場，祥益胡志偉指，迷你單位放盤價逾300萬元，如鄰近的單幢樓多寶大廈，現時一個實用面積較大的252方呎單位，叫價約345萬元，呎價約13,690元。



他又指出，區內現時面積最細住宅，為公屋良景邨實用面積約150方呎單位，該類開放式單位成交價已約210萬元，呎價約1.4萬元。



據差餉物業估價署資料，近年納米戶落成量處於高位，2017年及2018年實用面積少於215方呎的私人住宅，分別高達691及571伙，去年數量雖按年減少，但與2014年的數字相比，仍多出達7.9倍。



以地區劃分，2018年落成的同類單位，以九龍城佔252伙最多，其次為港島東區，亦有126伙。其餘錄得該類供應的地區還包括黃大仙、深水埗及油尖旺區等。有業界人士指出，並不看好納米戶前景。



資深財經專家林一鳴表示，在按揭成數限制之下，市場一窩蜂追捧細單位，面積愈細呎價愈高，現時劈價只是回復正常。他估計，今年有機會是最多同類單位入伙的一年。

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