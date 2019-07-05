財經評論：政策失敗損經濟　港人落得百事哀

過去香港之所以能成為東方之珠，靠的是繁榮與穩定。可回歸廿二年，經濟政策失敗，高地價的禍害變本加厲，致使競爭力每況愈下。如今中國內地將進一步對外開放金融市場，香港若繼續蹉跎歲月，只怕連金融業這個經濟命脈的優勢都保不住，最終落得一沉百踩，難以翻身！



坊間批評港府經濟政策，並非無的放矢。最失策的是香港經濟結構依舊單一，非金融即地產，研發投入佔經濟產值比重長期偏低。市民只望炒樓炒股發達，人才只管投身金融、地產、醫療等熱門專業，科學淪為冷門，致使科研風氣薄弱。創新產業發展嚴重滯後，既留不住人才，也吸引不到外來專才加入。結果莫說與亞洲競爭對手如南韓、新加坡比較，就連一河之隔的深圳，都將香港比下去。



雖然近年港府似是痛定思痛，數以百億元投放創新科技，卻缺乏教育政策改革等戰略配套支持，以為大灑金錢就能脫胎換骨，就能培養出新的經濟增長動力，着實是太傻太天真。只怕最終重蹈覆轍，就如當年的數碼港淪為地產項目，捉錯用神，無濟於事。



經濟發展政策失敗另一重災區，當然是房屋問題尾大不掉。房屋供應嚴重短缺，經濟好，樓價升；經濟差，樓價都不會大跌。樓價高企，嚴重影響百業民生。小商戶每天在捱貴租，小市民操勞一生為蝸居，社會的創新動力缺如，市民置業安居夢難圓，歸屬感日低。就連國際企業對香港的昂貴租金亦吃不消，紛紛遷移總部。



廿多年光景過去，香港既培育不出新的產業支柱，自然亦難以打破金融及地產壟斷。高樓價這個限制經濟發展的緊箍咒依舊存在，幾乎耗盡香港的老本。今天香港的局面，冰封三尺，實非一日之寒。及至近年面對外部貿易戰的衝擊和內部社會動盪，有調研機構三個月內兩度下調全年經濟預測。足見長期的政策失誤，令香港經濟病入膏肓，甚至不堪一擊。



要走出當前的困局，就必須深切反省經濟政策失誤源頭在哪裏。要知道，未來中國會加大對外開放金融市場，更多外國資金可以直接進入內地金融業，過去內地賦予香港的經貿優惠不可能長期維持。醫治香港經濟「惡疾」的關鍵，不是要內地再給予甚麼經貿優惠、開放更多旅客來港，又或者以製造基地如何支援創科發展，而是要建立一個高效、人心所向的管治班子，團結港人以最大的決心進行經濟改革，始有望擺脫沉淪之路！



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