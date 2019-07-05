【市前重點睇】金價回勇　布油跌穿64美元

●美股假期休市。美匯指數企96.76，離岸人民幣(CNH)高見6.8733，港匯徘徊於7.7867，圓匯見107.8，歐元升至1.1286，英鎊反覆企1.2582。金價漲至1,422美元。布油跌穿64美元，紐油考驗57美元關。道指期貨報升。



●中國商務部發言人表示，如果中美能達成協議，美國單方面加徵的關稅必須取消；希望美方落實允許向華為出售產品的承諾。



-中國外交部發言人耿爽強調，中國不搞競爭性貨幣貶值，也不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端。



●英國富時100指數收報7,603點，跌5點或0.08%；法國CAC指數收報5,620點，升1點或0.03%；德國DAX指數收報12,629點，升13點或0.11%。 https://bit.ly/2LBcv4x



●紐約期金於電子盤交易時段收於每安士1,418美元，跌2.9美元或0.2%。



-「新興市場之父」麥樸思預期，金價勢將走高，或突破每安士1,500美元，認為利率下降、央行加大黃金購買量，以及地緣政治和加密貨幣帶來的不確定性推高黃金需求。



●紐約期油於電子交易時段收於每桶56.8美元，跌0.54美元或0.94%；布蘭特期油收於每桶63.3美元，跌0.64美元或1%。



●歐洲央行管委雷恩(Olli Rehn)表示，不應再將歐元區經濟增長放緩視為暫時現象，央行應該為情況惡化的可能做好準備。



●競逐英國保守黨黨魁兼首相的大熱候選人前外相約翰遜表示，兌現脫歐將是維持英國團結統一的關鍵。



●寶馬和戴姆勒兩家車企擬合作開發自動駕駛技術。



●報道指德銀計劃分拆獨立的企業銀行業務。



●中國銀保監副主席梁濤稱，支持保險資金投資科創板上市公司股票，擬繼續提高保險公司證券投資比重。



●即月恒生指數夜期收報28,847點，跌2點，高水51點，成交7,245張。



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