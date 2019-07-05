【股民熱話】資金萬佛朝宗流向美元資產　股市凶兆…

美國10年期債息失守兩厘，創逾兩年半新低。另邊廂，美股三大指數本周齊創收市新高。過去美股跌，資金流入債市致債息跌。如今美股升，資金同步流入債市，債價升債息跌。這說明，資金有理冇理，萬佛朝宗流入美元資產，到底有何玄機？



最近，除了美國股、債齊升之外，日圓及黃金均反覆向上。資金四出尋找避險之地，有幾個原因。首先，雖然中美貿易戰在習特會後氣氛有所緩和，但美國又威脅對總值40億美元的歐盟貨品加徵關稅，而日本宣布加強對南韓的出口管制。這些事件令市場擔心，全球貿易戰將沒完沒了，全球經濟將須要付出沉重代價。



另一方面，市場預期美國聯儲局7月底減息的機會率係百分之百，而歐洲理事會宣布提名國際貨幣基金組織總裁拉加德接任歐洲央行行長，分析指其屬「鴿」派，意味歐洲央行未來將會減息之餘，更有機會推出新一輪量化寬鬆，加上英國脫歐進度未明，皆令歐元受壓，資金湧入美元資產避險。



美債長短債息倒掛已一段時間，但鑑於往績顯示，3個月與10年期債息開始倒掛後，直至經濟衰退需時平均約12至13個月，期間美股在炒作聯儲局減息放水救市下可能不跌反升，正正就是今日美國股、債二市的寫照。



在匯率角度，如今不是在比併誰的經濟展望好一點，而是在比併誰的經濟沒太貼地。相比歐元，此役美元完勝，新興市場當然冇得比。在全球資金流湧入美元資產之下，造就今日美國股、債齊升的局面。可這背後隱藏的並非吉兆，此情此景亦肯定不會長久。到底是債價回抑或股市跌，就要放長雙眼等着瞧。



也許，大家身處的，正就是投資市場最後的快樂晚餐。參加音樂椅遊戲，目標是如何避免冇櫈坐而要被迫離場，如何實現這個目標，倒值得投資者深思！



東方產經專欄作者帥哥

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