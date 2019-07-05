亞洲股市：日澳股穩升　韓股偏軟

美股休市，亞洲主要股市靠穩，日本日經225指數早段升10點或0.05%，至21,713點。



板塊方面，金融及地產股升0.2%。個股中，東急不動產、千葉銀行、清水建設及川崎汽船全線升逾1%。



連鎖鞋店ABC-Mart跌1%。公司第一季度營業利潤按年增3.9%。



麥當勞日本微跌0.1%。公司6月同店銷售額按年升6.3%。



南韓首爾綜合指數偏軟，跌幅不足1點，報2,107點。韓國工業跌逾3%，錦湖石化跌近2%；而啟洋電機則升3%。



三星電子跌0.7%。公司公布2019年第2季度盈利預測，料綜合銷售額約56萬億韓圜，高過市場預期的54.54萬億韓圜。



澳洲悉尼普通股指數升4點或0.06%，報6,805點。板塊方面，地產股升0.7%，能源及醫療保健股齊升0.3%。個股中，Horizon Oil揚升4%，ALE Property及Pinnacle投資管理均升超過2%。



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