【Monash大學區現樓】墨爾本豪宅Vanguard呎價3240港元起

澳洲墨爾本大學區附近的樓盤，向來深受當地學生歡迎。已屆現樓的Vanguard，只需步行數分鐘直達Monash大學內的Caulfield校區，由殿堂級建築設計公司Fender Katsalidis打造，附近更設Caulfield賽馬場。買家不但可即買即住，更可享5年各5厘租金保障，實現「以房養學」，項目首期低至23萬港元，呎價則由3,240港元起，是次更特別為海外買家提供樓價5%印花稅津貼，最高可節省20萬港元。



Ray White銷售總監許嘉宇表示，澳洲留學向來是熱門留學地點，墨爾本更是學術之都，而住宿往往佔留學大部分開支，因此近年不少家長考慮於當地配置物業，透過將物業出租作為部分學費，同時亦可省卻住宿費用，在物業升值後亦可增加資產，達致「以房養學」的概念。



投資者於這類大學區置業，既可以解決子女海外升學時的住宿問題，亦可以將單位分租賺取收入，物業長遠更有升值潛力。而Vanguard 鄰近Monash大學，步行又可至火車站及超市等生活配套，租盤自然長期有價有市。



事實上，澳元近日持續徘徊於低水，投資者可以利用匯率優勢，變相可以用「優惠價」置業，一來可以待樓市長遠升值，二來到匯率回升時又可以賺取差價，絕對是賺到盡之選。



他又解釋，鄰近大學的物業租賃市場向來較活躍，因為區內有大量學生，而宿位只有約2,800個，宿位出現「爭繃頭」情況，令不少學生要到私人市場尋覓租盤，而樓盤所在的區域，正屬Monash大學內最大的校舍之一。



許嘉宇又指，是次推出的一房連車位只需40餘澳元起，而兩房則約55萬澳元，價錢在區內相當吸引。加上澳洲發展商向來以賣樓花為主，一手市場向來較少全新現樓供應，而現樓可供買家親身到場參觀，更實在地了解樓盤的特點。



Vanguard地理位置優越，位於商業及住宅區，15分鐘車程直達市中心。由市中心出發，只需數個站即可到達Malvern East，而火車站沿線亦有多個受歡迎的優質區域，包括South Yarra及Toorak等。



樓盤一路之隔就是Caulfield賽馬場，是當地三大最受歡迎賽馬場之一，買家可以輕易觀賞賽馬盛會。項目亦提供酒店式配套，包括三個獨立入口的奢華大廳，亦設24小時禮賓服務，更有各種不同配套，例如戲院、健身房、水療和桑拿室、VIP 宴會室及戶外花園等，還有為住戶提供紅酒冷藏設備。



物業由澳洲頂級建築商Fender Katsalidis建造，於當地享負盛名，其作品包括墨爾本地標Eureka Tower，南半球最高住宅Australia 108，故樓盤的質素絕對有保證。而發展商Benson Group定位高端，過往營運酒莊、私人飛機及豪華橋車等，自從進軍發展房地產以來，一直主力發展豪宅物業。



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墨爾本Monash大學區Vanguard展銷會

日期：7月6及7日(周六、日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費講座：「以房養學」實現零學費留學澳洲

講座時間：下午1時及4時(周六)/下午1時(周日)

查詢電話：9863 6375(Kenny 甘生)、6343 1688(Vince 黎生)、9869 1987(Patrick 佘生)

網上登記：http://bit.ly/2YhaJsM



