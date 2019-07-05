港股玩上落　車股捱沽　領展邁紅底

恒生指數受制28,800點水平，指數輕微低開後一度漲32點，最新跌47點或0.16%，報28,748點；國企指數跌41點或0.38%，至10,871點。主板成交暫錄逾163億港元。



友邦最新升0.2%，報86.2元。其餘重磅股騰訊、中移、滙控、建行均向下。



吉利汽車跌幅擴大，最新瀉6.6%。汽車股跟跌，比亞迪股份、廣汽集團跌逾2%。



手機設備股沽壓未除，舜宇光學科技挫逾2%；瑞聲科技跌逾1%。



萬洲國際升逾1%。國家農業農村部公布，去年8月初至今，全國共發生143宗非洲豬瘟疫情，撲殺逾116萬隻生豬，25個省區的疫區現已全部解封。



領展房產基金逼近紅底股，一度高見99.75元，最新漲近1%，報98.95元破頂。





【09:21】恒指好淡爭持 三桶油向下 吉汽跌1%

港股開市缺乏方向，恒生指數低開10點或0.04%，報28,785點；國企指數低開22點或0.21%，報10,890點。



重磅股普遍靠穩，騰訊、中移及建行無升跌；友邦高開0.05%；滙控低開0.3%。



吉利汽車低開1.1%，為表現最差藍籌。花旗將公司評級降至賣出，指其產品周期的黃金時代已終結。



布油跌穿64美元關，三桶油的中海油、中石油、中石化均低開不足1%。



中國生物製藥續炒上，高開逾1%。旗下附屬公司自主研發的抗腫瘤藥獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。



金沙中國高開2.1%，為表現最佳藍籌。



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