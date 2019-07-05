【即市分析】銷售前景改善　內房股有買趁手？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易關係緩和，刺激人民幣匯價回穩，加上美國減息預期升溫，均利好匯價及息口敏感的內房股。近期二線內房表現唔錯，富力地產(02777)、綠城中國(03900)及雅居樂集團(03383)上升動力不弱，而龍頭內房如中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)亦愈升愈有，值得望多兩眼。（內房股板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 ）



從數據資料睇，雖然內房上半年整體銷售按年增速有所放緩，但百強房企6月銷售額按月增長逾23%，且接近四成房企年度銷售目標完成率已超過50%，故見大型內房股周四普遍跑贏大市。



花旗近日發表報告，料上半年內房業績表現強勁，核心盈利有望按年增長19%，當中以中型市值房企增長較為強勁，按年增長逾四成，為市場帶來正面驚喜。該行又料內房板塊將跑贏大市，股價強勢可望持續。



二線內房中，富力地產近日走勢強勁，股價已連升多日。集團6月權益合約銷售按年升19%至159億元人民幣，銷售面積增76%；今年首6個月合計則達602億人民幣，按年上升6%。走勢上，現價企穩多條平均線之上，MACD牛叉持續，14日RSI僅處74水平。富力股價於5月中隨大市起步，目前已升穿上升通道頂約15元水平，若後市能企穏，不排除動力會進一步釋放。



另外，大行高盛將雅居樂評級由「中性」調升至「買入」，目標價予13.8元，主要集團過去12個月股價表現跑輸同業，預期銷售前景會於下半年起改善。受消息帶動，該股周三勁升3%，周四整固，短期阻力在13元關。



樓市政策仍是內房股主要風險因素。G20峰會後，中美避免了貿易戰升級，中國經濟下行風險得到緩解，靠樓市穏經濟已失去誘因。內地官方近日再次強調，不搞「大水漫灌」式強刺激，不走鋪攤子、粗放增長的老路。



如是者，一個穩定的樓市，對於加強消費信心，起到重要作用。由此可見，大規模「放水」不大可能出現，但同一時間，內房股的調控也未有再大幅收緊之虞。隨着中美貿易戰緩和，下半年內地經濟趨穩，「金九銀十」內房的銷售行情存憧憬，並將成為板塊後向的風向儀。

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