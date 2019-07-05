傳法興擬出售英國私人銀行業務

外電引述消息報道，法國興業銀行計劃出售旗下英國私人銀行業務Kleinwort Hambros，並正尋求潛在買家。市傳公司可能與Rothschild＆Co就出售交易達成協議。



事實上，法興於2016年才從投資銀行Oddo & Cie收購BHF Kleinwort Benson的英國私人銀行業務，其後與公司的Hambros部門合併，以擴大市佔率。截至去年年底，該合併後的業務在英國管理超過140億英鎊資產。



法興為提高資本比率，一直計劃剝離非核心資產，去年便將比利時私人銀行業務部門出售予荷蘭銀行(ABN Amro Group)，並就轉移其波蘭零售業務達成協議。該行早前亦傳出正在探討其北歐設備租賃業務的銷售情況。



分析指出，過去10年，由於央行政策的支持，以及中國與印度等國家的億萬富豪崛起，令私人銀行業務發展蓬勃。但於過去幾年，隨着成本上升和監管壓力增加，令私人銀行業務的利潤受壓。



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