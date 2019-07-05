姚浩然：港股料28500至29100點整固

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，大市將在28,500點至29,100點區間整固；他又指，近日內銀、香港銀行股以至中移(00941)等重磅藍籌均未見抽升，上升股份僅集中在個別強勢股，成交亦未見增加，故港股近期只可在二萬九有阻力，倘若大市向上，就要睇睇內地會否推出放寬銀根措施。



至於今年最大型新股百威亞太(01876)周五(5日)起招股，散戶應否入飛？他認為股份市盈率大約30幾倍，與華潤啤酒(00291)相若，故有一定吸引力；但他呼籲大家切勿抱爆炸性抽升的心態去睇百威，因為倘若股價升50%，市盈率則升至50倍，故建議抽百威宜中長線持有，勿博短線投機。



多隻內房股陸續公布上月表現，他認為觀乎內房的6月銷售均有不俗表現，建議可吼以收租物業為主兼有穩定派息的內房，如華潤置地(01109)以及具大灣區概念的內房。

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