【專家樓評】黃仲澧：運用三維數碼技術推動城市發展

應用於規劃上的數碼資訊科技，在近來出現了突破性的發展。去年2月，規劃署率先以新研發的「三維規劃及設計系統」輔助規劃工作。其實早在多年前，業界已認為利用三維模型進行規劃，將能有效促進城市及地產發展。



過往的規劃數據主要來自於二維的分析，城市發展的工作需要由規劃師、建築師及其他範疇等的專業人士，配合如地積比率(Plot Ratio)、上蓋面積(Site Coverage)和高度限制(Height Restriction)等的數據，再憑專業經驗就不同土地構想出不同具初步可行性的發展方案，把發展構想具體呈現出來。



而運用「三維規劃及設計系統」，則只需輸入項目的基本發展參數(如建築物的地積比率和高度限制等)，便可產生出不同的模擬設計方案。再利用系統中的數據對模擬方案進行分析，項目對周遭環境可能造成的影響便可由此得知。



從前進行城市規劃發展的工作，例如規劃及建築布局的檢視，都需要投入大量的時間和人力物力進行資料收集和分析，才能逐步建構和掌握擬議發展方案的具體面貌和其影響。現時的系統可以即時從不同角度對模擬三維實景方案進行分析和評估，當中所得的參考數據和資訊大大方便了進行城市發展的工作。



規劃署將逐步開放三維實景模型數據供公眾免下載使用，倘若將系統應用到私人土地發展之上，本地的地產甚至整體城市發展都會從中受益。



普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧

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