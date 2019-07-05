【專家樓評】林浩文：不穩因素多　港樓價會調整？

最近香港的社會環境和變化都幾大。雖然今年的上半年，香港住宅樓價上升7至8%，大家都十分關心今年下半年的樓市走勢。在不同的因素下，樓市會否作出調整？



去年我們預測2019年樓市會有10%的下調，但到今年上半年，農曆新年後，樓市有小陽春，樓市的氣氛不錯。至於近期社會上有不同意見，中美貿易的關係緊張，英國脫歐的延期，再加上很多不穩定的因素，我們預計2019年香港樓價將有輕微升幅或平穩。



而超級豪宅的情況就不同，由於供應量不算太多，但需求依然，相信會有輕微的5%升幅。筆者認為，今年有兩大因素影響住宅樓市，分別是政府政策和外圍因素。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文

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