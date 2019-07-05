港元拆息︰普遍回落　1個月降至2.97厘

港元拆息略為回氣，據香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，兩星期或以下期限仍處3厘以上水平，隔夜息回落至3.05厘；1星期拆息降至3.49厘；與樓按相關的1個月期稍為回落至2.97厘；而3個月期續升至2.65厘。



5/7/2019

隔夜 3.05143厘

1星期 3.49357厘

2星期 3.45515厘

1個月 2.97964厘

2個月 2.66714厘

3個月 2.65643厘

6個月 2.42375厘

12個月 2.42534厘



4/7/2019

隔夜 3.14250厘

1星期 3.64571厘

2星期 3.52857厘

1個月 2.99429厘

2個月 2.65357厘

3個月 2.61871厘

6個月 2.42696厘

12個月 2.42500厘

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