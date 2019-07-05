港元拆息︰普遍回落　1個月降至2.97厘

2019年07月05日 11:20
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    港元拆息略為回氣，據香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，兩星期或以下期限仍處3厘以上水平，隔夜息回落至3.05厘；1星期拆息降至3.49厘；與樓按相關的1個月期稍為回落至2.97厘；而3個月期續升至2.65厘。

    5/7/2019
    隔夜 3.05143厘
    1星期 3.49357厘
    2星期 3.45515厘
    1個月 2.97964厘
    2個月 2.66714厘
    3個月 2.65643厘
    6個月 2.42375厘
    12個月 2.42534厘

    4/7/2019
    隔夜 3.14250厘
    1星期 3.64571厘
    2星期 3.52857厘
    1個月 2.99429厘
    2個月 2.65357厘
    3個月 2.61871厘
    6個月 2.42696厘
    12個月 2.42500厘
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