港元拆息︰普遍回落 1個月降至2.97厘
2019年07月05日 11:20
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港元拆息略為回氣，據香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，兩星期或以下期限仍處3厘以上水平，隔夜息回落至3.05厘；1星期拆息降至3.49厘；與樓按相關的1個月期稍為回落至2.97厘；而3個月期續升至2.65厘。
5/7/2019
隔夜 3.05143厘
1星期 3.49357厘
2星期 3.45515厘
1個月 2.97964厘
2個月 2.66714厘
3個月 2.65643厘
6個月 2.42375厘
12個月 2.42534厘
4/7/2019
隔夜 3.14250厘
1星期 3.64571厘
2星期 3.52857厘
1個月 2.99429厘
2個月 2.65357厘
3個月 2.61871厘
6個月 2.42696厘
12個月 2.42500厘
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