【專家樓評】陳永傑：美國年內減息2次　港業主續享低息

美國聯儲局一如所料維持利率不變，該局指出經濟增長的不確定性增加，將採取適當行動，並刪除了對未來政策調整保持「耐性」的字眼。暗示在今年內有減息機會。



筆者認為，今年內減息2次最為適合，從美國經濟數據分析確實有轉弱趨勢。慢動作減息反映經濟放緩，相反今年內減息4次非佳兆，很可能反映美國出現嚴重問題，否則不必大手減息救市。



美國底子欠佳，目前政府及國民總負債已上到73.55萬億美元之上，壓得美國喘不過氣。否則美國總統特朗普也不會公開要求聯儲局主席鮑威爾減息1厘。



特朗普所掀起的貿易戰傷人傷己，美國本身受傷不輕，企圖用減息止血。相信聯儲局也知道高負債問題的嚴重性，準備以減息應對。本港置業人士獲漁人之利，繼續享受低息環境。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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