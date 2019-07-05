新股專輯：百威亞太孖展息近4厘　陳英傑料升逾2%便打和

百威亞太(01876)周五開始招股，鑑於近期香港拆息高企，連帶新股孖展息亦被扯高，證券行普遍收取近4厘的孖展息率。



輝立証券經理陳英傑表示，市場上的新股孖展息處較高水平，但由於預計百威亞太的中籤率較高，令抽孖展的打和點僅需要股價首日上升2至3%，便能抵銷抽新股的所有成本。儘管如此，他仍建議投資者採用孖展認購百威亞太，藉以中多啲貨，博中長線升值。



他指集團屬行業龍頭，未來被納入不同指數機會大，投資者可參與認購以及在上市後吸納，預期首日升幅介乎5至10%。



他補充，近期部分新股爆升的主要原因是貨源歸邊，炒上金額不大，但未必可照辦煮碗套用在之後上市的新股，投資者亦不應盲目高追。



坊間的新股孖展息高企，當中耀才證券及信誠就百威亞太提供新股孖展借貸服務，息率均為3.88厘。輝立証券則視乎借貸金額而定，由零息(抽4,000股或以下)至最高3.88厘。而致富證券收取的息率為4.78厘。



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