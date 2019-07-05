【午市重點睇】美匯報96.7　圓匯企107.8

●美匯指數在亞洲市報96.7；圓匯報107.8；歐元兌美元報1.128；英鎊弱企1.258。港匯最新處7.7894。在岸、離岸人民幣分別處6.87及6.88水平。金價報1,417美元，布油仍企64美元樓下，報63.22美元，紐油報56.71美元。道指期貨升27點。



●港股玩上落，恒生指數半日升21點或0.08%，報28,817點，重磅股偏軟。https://bit.ly/2NvrxLN

-異動股：房託基金受捧，領展破頂逼近紅底價。

-新股張智威料百威亞太首日升逾10%。

-異動股：花旗大劈目標價，吉汽急挫逾半成。

-新股坤集團曾飆1.3倍，高見1.16元。

-異動股：杯麵今起加價，日清食品強勢破頂。



●【即市分析】

-中國人壽潛力未盡發揮。https://bit.ly/2L0AfzK

-銷售前景改善，內房股有買趁手？https://bit.ly/2RUMzSx

-港股再上，要靠呢兩個板塊… https://bit.ly/2NxmQBa



●A股快報：三大指數半日收市個別發展。https://bit.ly/2JdmwDq



●亞洲股市：日股中段偏軟。https://bit.ly/32bZ0Os



●香港銀行同業拆息(Hibor)兩星期或以下期限仍處3厘以上水平，隔夜息回落至3.05厘；1個月期稍為回落至2.97厘；3個月期續升至2.65厘。



●人民幣中間價上調8點子，報6.8697，結束2連跌。



●人行不開展逆回購操作，本周淨回籠3,400億元人民幣。



●財政部澳門首發20億人幣國債，3年期利率3.05%。



●傳法興擬出售英國私人銀行業務。



●三星電子料第2季經營溢利倒退56%。https://bit.ly/3295eij



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