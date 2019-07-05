【瑞通推介】吉汽急挫　小注資金撈好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市。恒指周四(4日)未能企穩29,000點，收跌59點至28,795點收市，周五(5日)早段續於此水平附近上落，未見明顯方向。現時恒指10天線(28,588點)正逼近100天線(28,621點)，其後有機會出現利好的黃金交叉。



恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾4,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入超過3,200萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,538點，而熊證街貨重貨區為收回價29,038至29,099點。



吉利汽車遭證券行削評級以及目標價，周五早段是表現最差的恒指成分股，股價曾瀉近7%，低見12.62元，截至早上10時20分，成交股數已超過周四全日的90%，可見股價大跌，成交大增，技術上，周五早段股價一口氣跌穿10及20天線。周四其好倉及淡倉分別淨流入逾140萬及20萬元，5日計，其好倉淨流入730萬元。



油價受美伊局勢、全球經濟增長前景、美國原油庫存等多項因素影響，另投資者普遍預期最新國內成品油零售限價上調幾成定局。周四窄幅上落的中國石油，周五早段於4.2元邊徘徊，受制於10天和20天線(同約4.3元)。周四有24萬元淨流入其好倉。



美國10年期債息再度跌穿兩厘，反映投資者看淡美國經濟前景，並料聯儲局將減息以挽救經濟。對息口敏感的本地地產股長實集團，周四衝高至62.5元創1個月高後倒跌收市，62元得而復失。周五早段力保在約61.3元的10天線之上靠穩。周四有4萬元淨流入其好倉。



中國恒大今年6月份合約銷售金額約為502.6億元人民幣，按年升0.4%。股份周四曾升半成，但於23元之上遇阻，收市升幅回順至1%，報22.25元。周五早段股份跌1%，於22元附近上落。周四分別有343萬和7萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

吉汽輕微價外、中短期購證(18351)，行使價14.9元，2019年11月到期，實際槓桿6.1倍。



中石油輕微價外、中年期購證(18941)，行使價4.98元，2020年2月到期，實際槓桿8.1倍。貼價、中年期沽證(18350)，行使價4.18元，2020年1月到期，實際槓桿6.2倍。



長實集團輕微價外、中年期購證(19748)，行使價69.88元，2020年1月到期，實際槓桿8.9倍。



恒大價外、中年期購證(19178)，行使價25.8元，2020年2月到期，實際槓桿4.1倍。



騰訊貼價、短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿11倍。貼價、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿9.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(50250)，收回價28,410點，槓桿比率47倍。熊證(69986)，收回價29,290點，槓桿比率43倍。



吉汽牛證(65024)，收回價11.69元，槓桿比率7倍。熊證(67766)，收回價14.9元，槓桿比率4.4倍。



騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率19.2倍。熊證(50427)，收回價375.3元，槓桿比率18.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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