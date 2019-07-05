【大行報告】美銀美林料今年住宅樓價升5%　地產股靠穩

美銀美林發表報告，香港物業市場經歷多事的6月之後，近日住宅市場有望回升，估計香港今年住宅樓價預測可按年升5%，明年預測則為持平。不過，寫字樓及零售物業仍持續面臨挑戰，故偏好地產發展商多於零售收租股。



該行指高啤打值的新世界發展(00017)，以及下半年將推盤的長實集團(01113)為行業首選股，均予「買入」評級，目標價分別為81元及16元。



報告指，雖然面臨中美貿易戰以及本地示威抗議事件，但隨着G20峰會後，市場已消化相關消息。由需求方面而言，估計香港自2002年以來本地住宅物業累計供應短缺7.8萬個單位，並預期於2019至2021年私人住宅需求每年為2萬個，相信即使樓價回落，相關因素仍會構成支持。至於住宅中長期供應，仍要視乎立法會對「土地共享先導計劃」及「明日大嶼」討論及進展。



本地地產股今早(5日)普遍靠穩，恒基地產(00012)現升0.4%報44.1元；新世界、長實、新鴻基地產(00016)及信和置業(00083)分別升0.1至0.6%不等。

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