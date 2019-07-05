【多相】菁雋128方呎納米現樓示範單位曝光！

佳源國際控股(02768)與陞域集團等的屯門菁雋昨日(4日)首推實用面積128方呎納米戶，折實入場費僅約173.8萬港元起，平絕全港一手盤！發展商趁勢開放3個16樓的現樓示範單位。



其中31室，實用面積128方呎，細絕近年新盤市場，單位採用開放式設計，連同洗衣機、雪櫃及電池爐等基本家電。



至於採一房設計的19室，實用面積227方呎，大廳連接22方呎露台；另18室兩房戶，實用面積387方呎，露台面積22方呎，工作平台16方呎。



樓盤屬單幢式物業，設3部電梯，標準樓層提供29伙，提供10個示範單位，全屬交樓標準，將於明日周末(6日)開放予公眾參觀及收票。



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