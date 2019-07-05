【即市分析】吉汽現沽壓吼認沽證

東方產經專欄作者HS哥：早前汽車股踢隨大市彈過幾日，不過好景不常，今日(周五)又再重新回軟，其中吉利汽車(00175)被大行唱淡，現價跌逾5%，應該點部署？(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )



先睇基本面，雖然話中美貿易戰有放緩迹象，但要留意現時只係暫緩，並非完全解決貿戰之憂慮，只要一向反來覆去的特朗普再次出手，相信港股氣氛亦隨時再有變動。而汽車股早前受貿易戰拖累，營運表現回落已非新聞，至於未來能否起死回生尚有待觀察，但估計短期內板塊升跌，都仲係跟隨消息面及氣氛居多。



回看大行睇法，繼大和日前下調其目標價後，花旗最新亦指吉汽產品周期老化，更稱其黃金年代已完結，加上估計成本大增、資本回報率(ROE)會下降，所以將其投資下調至「沽售」，同時將目標價降至9.3元。由此看來，大行對汽車股睇法都唔多樂觀，難怪板塊今日表現明顯腳仔軟。



如看淡吉汽，可吼吉利海通沽(18053)，2019年12月到期，行使價11元，實際槓桿約3.8倍，溢價約21%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



