【瑞銀推介】友邦破頂 看好可吼CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：自從中美兩國領導人會面並同意重啟貿易談判後，中、港、美股近1周都有不俗的表現，美股標普指數更屢創新高。



雖然恒指亦曾上試29,000點，但暫時未能企穩，縱使恒指成分股有個別股份都破頂，但當中包括領展房產基金、港鐵公司的防守性股份在內，純粹受惠美國減息預期，反而並非股巿轉強的典型表現。



在創新高的恒指成份股中以友邦保險較值得留意，因為該股並非防守性股份。而友邦佔恒指比重達1成的上限比重，象徵意義及實際推動恒指的作用較上述兩者大。該股自上巿以來，過去10年的盈利增長強勁，基本因素及經營表現良好，今年4月底、5月初巿場認為中美近乎達成協議時，內地公布一系列開放金融業包括保險業的政策，刺激當時股份突破84港元並破頂。不過其後兩國不歡而散，巿場自然擔心保險業開放的進程及落實力度會否有變，友邦亦首當其衝隨大巿急跌最多近14%，低見6月初的72.1元。



今個月中美同意重啟談判，上述憂慮大為紓緩，友邦亦率先屢創新高，投資者如看好該股短期可持續強勢及突破90元，可留意認購證(18299)，行使價93.88元，2019年11月到期，有效槓桿約9.6倍。



或中線看好並持倉的話，可留意無時間損耗的牛證(57515)，收回價69元，2019年10月到期，有效槓桿約4.5倍。



不過從上述發展可見，友邦股價短期表現頗受中美談判的消息影響，若投資者認為短線仍會出現不確定因素，看淡可留意PUT輪(16803)，行使價73.83元，2019年9月到期，有效槓桿約13倍。



筆者持有領展。



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