樓價UPDATES：海天晉一房戶放盤兩周即獲承接

新樓辣招鬆綁盤，因樓齡較新，較受買家追捧，同類將軍澳海天晉放盤兩周即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●黃竹坑珍寶閣高層F室，實用面積413方呎，兩房間隔，5月尾放盤，叫價660萬港元，議價後減價30萬元，最終以630萬元易手，實用呎價15,254元。



●跑馬地怡豐大廈極低層B室，實用面積約425方呎，兩房間隔，附一車位，享馬場景，以670萬元易手，實用呎價約15,765元。



●小西灣藍灣半島6月錄得8宗租賃成交，平均實用呎租41.8元。其中8座低層B室，實用面積811方呎，套三房間隔及工人套房，享海景，以每月3.25萬元租出，實用呎租40元。



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九龍區



●將軍澳海天晉7A座低層C室，望池景，一房間隔，實用面積約373方呎，以720萬元放盤兩星期，即獲區內客接洽，議價後減價13萬元，以約707萬元成交，實用呎價約18,954元。



●將軍澳領都1座左翼中層C室，實用面積723方呎，套三房間隔，另設儲物房，剛以1,050萬元成交，實用呎價14,523元。



●將軍澳寶林邨寶德樓低層4室，實用面積約490方呎，兩房間隔，原先於未補價第二市場以350萬元放售，經議價後減價21.2萬元或約6%，以328.8萬元售出，實用呎價6,710元。



●將軍澳富麗花園2座低層B室，實用面積約556方呎，三房兩廁設計，享內園景，以718萬元易手，實用呎價約12,914元。



●茶果嶺麗港城錄本月首宗成交，單位為29座中層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，議價後以780萬元易手，實用呎價15,087元。



●九龍塘畢架山一號11座低層A室，實用面積1,104方呎，套三房間隔，另設工人套房，剛連同車位以3,570萬元成交，實用呎價32,337元。



●長沙灣宇晴軒5座中層F室，向東望市景，兩房間隔，實用面積約447方呎，以880萬元放盤個半月，後獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約850萬元成交，實用呎價約19,016元。



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新界區



●上水御皇庭2座低層F室，實用面積532方呎，三房間隔，叫價720萬元，最終以680萬元易手，實用呎價12,782元。



●粉嶺囍逸1座低層D室，實用面積235方呎，開放式間隔，開價450萬，經議價後減價20萬元或約4.4%，以430萬元成交，實用呎價約18,298元。



●馬鞍山嵐岸1座中層D室，套三房間隔，以實用面積805方呎計，以1,100萬元易手，實用呎價13,665元。



●沙田第一城1座高層C室，實用面積327平方呎，兩房間隔，以599.8萬元易手，實用呎價18,343元。



●元朗四季豪園單號屋，實用面積約926方呎，套三房間隔，原開價1,380萬元，及後減價80萬元或約6%，最終以1,300萬元獲承接，實用呎價約14,039元。



●元朗YOHO Town第1座低層C室，實用面積393方呎，兩房間隔，年輕上車客斥665萬元承接，實用呎價16,921元。



●荃灣荃景花園10座高層B室，實用面積431方呎，兩房間隔，叫價685萬元，放盤約1個月，議價29萬元，獲區內租客以656萬元購入自用，實用呎價15,220元。



●青衣藍澄灣4日錄2宗成交，包括2座高層F室，實用面積488方呎，兩房間隔，享山景，叫價680萬元，減價30萬元，至650萬元沽出，實用呎價13,320元。



●東涌海堤灣畔3座低層H室，兩大房間隔，外望機場海景，叫價790萬元，減價20萬或約3%，至770萬元成交，以實用面積約562方呎計，實用呎價約13,701元。



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