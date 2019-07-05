恒地大埔蕉坑項目申建單位量大增1.8倍　至2250伙

恒基地產(00012)大埔蕉坑住宅發展，上月向城市規劃委員會提出增加密度，以3.6倍地積比率興建2,250個公私營單位，伙數較2016獲批方案多逾1.8倍。諮詢期內暫收到47份申述，接近9成意見作出反對。



提出反對人士當中，包括白石角雲滙業主等居民、大埔區議員，主要認為交通問題將難於負荷，同時沒有足夠社區配套支持，也難免令人質疑涉及利益輸送。



另有部分申述者建議加設白石角或科學園鐵路站及巴士總站，並要增加巴士班次。



資料顯示，上述申請疑建9幢分層樓宇，樓高11至17層，另有1至2層地庫，總樓面達約1,412,237方呎。其中3幢用作公營房屋，提供912伙，私人住宅則設6幢，涉約1,338伙。



項目於2016年獲批作低密度發展，當時獲准建795個公私營單位。



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