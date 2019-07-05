【即市分析】日清食品高追怕唔怕？

東方產經專欄作者股博士：近期港股氣氛回暖，不過都唔係個個板塊炒得起，但係有部份個股股價愈升愈有之餘，又有故仔支持，日清食品(01475)近期反覆尋頂之餘，又有加價消息刺激，值得留意。



先睇消息，集團最新公布，今日(周五)起調整其部分容器裝即食麵產品在香港的出廠價格，加幅百分比屬單位數，而對上一次調整相關產品價格是在2008年。過去10年一直努力以合理的價格為顧客提供穩定及優質的即食麵。不過，集團一直面對原材料供應緊張和成本上升、人力成本和物流費用增加等壓力。儘管集團已盡力以各種方法承擔不斷上漲的成本，但現已到了適當的時候通過價格調整以降低成本壓力。



簡單而言，集團當下提升價格，能否達致增加收入來源，還是因消費者在考慮價錢後而導致低整體收入下降，從今日股價表現看來，投資者似乎偏向相信前者。



走勢上，該股股價自年初在3.3元起步，至今累升近逾八成，即市高見6.29元再創新高，MACD牛叉持續擴闊，走勢利好，值得逢低吸納，目標價7元，跌穿10日線約5.7元止蝕。

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