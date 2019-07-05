歐洲共享滑板車升溫　初創企業Dott融資2.63億

外媒報道，歐洲初創公司Dott剛進行新一輪的融資，包括現有投資者EQT和騰訊控股(00700)大股東的南非Naspers牽頭投資者，籌得共3,000萬歐元(約2.63億港元)的資金，將用於開電動單車租賃業務，並將推出新一代電動滑板車。



共享單車、電動單車、電動滑板車等兩輪交通工具在全球許多城市熱度開始升溫。報道稱，與美國競爭對手Bird和Lime一樣，歐洲的Dott、Tier和VOI等初創公司也在該地區許多城市的的道路上投放數千輛電動滑板車。



與美國相比，歐洲上班族人口眾多，汽車數量較低，這將使電動滑板車成為歐洲的主要交通工具。



報道又稱，Dott在歐洲的布魯塞爾、巴黎、里昂和米蘭等城市都推出電動滑板車業務。該公司週四表示，將很快結束A輪融資。



Dott稱，剛融資的這筆資金將用於推出兩款搭載可更換電池的新型電動滑板車，可更換電池能夠延長電動滑板車的使用壽命，該公司未來幾個月內還計劃推出電動單車。



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