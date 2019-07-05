【fb直播】港股悶局幾時破？

港股周五(5日)依然無方向，恒指在28,800點水平拉鋸，到底等咩消息才可破悶局？



個別藍籌股有追捧，收息股領展房產基金(00823)向紅底股邁進，港鐵(00066)股價亦再創新高，上望空間仲有幾大？



汽車板塊低處未算低，吉利汽車(00175)被花旗唱淡，指公司產品周期黃金時代已終結，目標價由原本16.4元狠劈逾4成至9.3元，評級降至「沽售」，其他汽車股亦捱沽，有貨早走早着？



日清食品(01475)調高杯麵在香港的出廠價格，是否值得追入？



大市焦點落在周五(5日）起招股的百威亞太(01876)，到底股民反應有幾熱烈？散戶是否值得捱貴孖展息入飛，還是應以現金認購？



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