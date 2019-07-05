二手樓價指數首破190點　半年漲逾9%

二手樓價再升，中原城市領先指數CCL最新報190.48點，按周升1.41%，連升3周再創歷史新高。以正式買賣合約日期計，2019年上半年CCL累升9.16%。



中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.58點，按周升1.53%。CCL(中小型單位)報190.19點，按周升1.47%。CCL(大型單位)報191.93點，按周升1.10%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別上升2.27%、2.28%及2.30%。



本周四區指數二升二跌。新界西CCL_Mass報174.59點，按周升1.86%，連升4周共2.30%。在剛需支持下，新界西樓價持續高企。港島CCL_Mass報199.24點，按周升5.69%，連升2周共6.62%。九龍CCL_Mass報185.72點，按周跌0.95%，連升2周後回軟。新界東CCL_Mass報199.35點，按周跌0.30%，連跌2周共0.82%。

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