【市後重點睇】美匯直撲97關　道期偏軟

美匯指數升上96.8水平；圓匯報107.9；歐元兌美元報1.1268；英鎊企1.257。港匯7.79上落。在岸、離岸人民幣仍守6.87及6.88水平。金價報1,415美元，布油回落至63.09美元，紐油見56.58美元。道指期貨倒跌17點。



●市後關注點

-20:30 加拿大6月失業率；美國6月非農就業數據



●恒生指數連跌3日，收市挫20點或0.07%，報28,774點；全周計累漲232點或0.81%。https://bit.ly/2NvrxLN



-萬咖壹聯瀉近16%後停牌，9個交易日累挫四成。

-豐盛4連跌累挫五成，卓爾智聯插28%。



●A股快報：滬綜指升5點，全周漲1%。https://bit.ly/2JdmwDq



●亞洲股市：日股按周升470點，韓股回落。https://bit.ly/32bZ0Os



●歐洲三大股市指數偏軟，英國富時100指數跌0.2%，報7,589點；德國DAX指數跌0.1%，報12,619點；法國CAC指數跌0.1%，報5,613點。



●【股匯攻略】美就業數據難阻日圓升值。https://bit.ly/2FO095t



●【大行報告】

-大和下調恒安目標價。https://bit.ly/2RS5cXp



-美銀美林料今年住宅樓價升5%，地產股靠穩。https://bit.ly/2xwHpTs



●【大師睇市】睇實29200、28600兩個大位。https://bit.ly/2xyxWLe



●【即市分析】日清食品高追怕唔怕？https://bit.ly/2RUxkco



●全球經貿戰：中國對外併購金額銳減，較高位冧75%。



●新股專輯：

-百威亞太暫錄逾26億元孖展認購。



-百威亞太孖展息近4厘，陳英傑料升逾2%便打和。



●【多相】菁雋128方呎納米現樓示範單位曝光！https://bit.ly/2XLAh4m



●恒地大埔蕉坑項目申建單位量大增1.8倍，至2250伙。



●二手樓價指數破頂，按周升1.41%；上半年累升9.16%。https://bit.ly/2XltWs8

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