港元強勢！拆息居高不下　專家咁樣解釋...

港元拆息周五(5日)全線仍然高企2至3厘水平，其中一星期拆息更高見3.49厘，按日僅跌0.15厘，一個月期息則跌0.01厘至2.97厘。分析普遍認為，大型新股來港上資及季結因素，令資金流動性收窄，是港息及港匯持續高企主因。



港息高企帶動港元匯價上揚，日內高見7.7852兌每美元，最弱僅跌至7.7927，仍然穩守7.8的「強弱分界線」。



上海商業銀行財資硏究部主管林俊泓指，大型新股來港上市對拆息的影響，與銀行於2018年9月上調最優惠利率(P)時的情況相若，令港元突然大升，估計港元將於7.78水平靠穩。



外電引述摩根士丹利分析，港元強勁升勢無基本面支持，港股於全球表現未見特別出色，相信主要受短暫流動性收緊所致，展望經過大型新股上市集資及季節性派息因素過後，港元流動性緊張情況將會逐漸舒緩。



林俊泓又指，港元反彈背後原因，可能反映部份美元恐慌性拋售及短倉平盤活動，亦意味市場情緒變得更變幻莫測，而非一成不變。

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