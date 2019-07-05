新股專輯：散戶話炒大藍籌都唔吼百威

年內最大型新股百威亞太(01876)周五起招股，不知一眾投資者有沒有興趣抽呢隻新股呢？



炒股30年的散戶鄧生話：「唔太睇好百威，因為市盈率超過20倍實在太貴，現時短炒大藍籌更着數，好似剛剛買咗長實集團(01113)，又賣咗中國移動(00941)賺少少咁喇！過幾日吉利汽車(00175)跌少少就再入！」



散戶Anlou表示：「我唔會抽百威，因為覺得市況不穩，抽新股又要凍結資金幾日，咪搞喇！我仲覺得年內恒指有可能跌多1、2000點，都係睇定啲再入市喇！」



散戶Edwin就話：「上次抽中隻新股，都未到自己理想目標價，目前有舊錢Hold住咗，所以唔會抽新股。加上依家係暑假，較多基金經理放假唔積極炒股，我都想休息吓！」



經常抽新股兼有新股天王之稱嘅散戶禤生就話：「今次一定會抽百威，但會在招股期最後一日早上10點先決定落幾多注碼，如果多人抽，就叫埋家人一齊抽。不過我諗今次好易中，因為集資額大，但今趟孖展息口咁高，就唔好用孖展喇！」



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