國產人造肉初創企業「珍肉」　9月推豌豆蛋白肉

內媒報道，自從人造肉股Beyond Meat上市後，全球掀起人造肉旋風，而最近，中國首家人造肉公司終於曝光，研發植物蛋白培養的人造肉初創企業「珍肉」已於近日完成數百萬元人民幣種子輪融資，本輪投資來自天使投資人王展及團隊自有資金，資金將主要用於產品研發。



巴克萊銀行五月時曾發布最新研究報告預測，未來10年，人造肉有可能拿到肉類市場10%的份額，規模升至1,400億美元(約1萬億港元)。而不同於中國的傳統素肉，以Beyond Meat 、Impossible Food為首的美國人造肉企業雖然也是植物肉，但在力圖複製出真肉的口感、色澤和口味，甚至會強調產品的營養成分也超過肉，配比更加合理，不含膽固醇、激素等。



近期，美國的一批人造肉進入了大量超市、餐廳，Beyond Meat最新財報數據顯示，其2019年首季營收4,020萬美元，按年上漲215%； Impossible Food則與漢堡王達成合作。



然而，在內地，人造肉市場仍是一片空白。「珍肉」創始人呂中茗表示，植物肉風靡的本質，其實是消費觀念的改變，美國消費者在追求口腹之欲和健康的同時，也願意為環境保護、動物保護等精神追求付出溢價。而中國的消費者們也在改變，植物肉有機會成為引領新飲食習慣的產品，也一定會跑出百億級的品牌。



目前，「珍肉」在與某豌豆蛋白龍頭企業合作。按照目前的規劃，「珍肉」預計在今年9月拿出首款植物肉產品，將以豌豆蛋白為主要原料。



呂中茗表示，未來發展主要在產品和渠道兩方面。前者，除了和成熟供應商合作，「珍肉」還必須解決風味問題，由具備20年餐飲經驗的研發專家作為顧問，也和杜邦營養與健康中心簽署聯合研發協議，同時計劃在美國某知名大學合作建立實驗室，儲備相關技術。



渠道方面，他表示，參考美國成熟的發展路徑，餐飲會是市場教育階段的重要觸達點，因此團隊也與數家餐廳達成聯合開發協議，將在植物肉產品出來後，研發出相應菜品，供消費者體驗。



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