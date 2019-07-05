全球經貿戰：官媒警告若美反口　中方會停購農產品

內地傳媒報道，官方媒體警告，若美方談判態度反覆，中方恐也會不買美國農產品。



文章指出，美國總統特朗普表示，協議需要以美國利益為優先，而白宮首席經濟顧問庫德洛亦稱，美方不會取消已加徵的關稅，但同時希望中國兌現購買美商品的承諾。這顯示出雙方對平等和相互尊重的認知仍有落差。



因此，文章警告，如果美方談判態度再度反覆，那麼，中國採購美國農產品的承諾「恐怕也會再出現反覆」，強調中方採購的美國農產品，是要能真正滿足國內的需求，過程也要兼顧國內企業和第三方的合理訴求。



事實上，中國商務部發言人高峰周四(7月4日)已重申，雙方若要達成協議，加徵的關稅必須全部取消。

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