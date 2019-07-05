全球經貿戰：克魯格曼批評特朗普3大原因好難贏

外國傳媒報道，《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)表示，特朗普發動貿易戰以來，始終未能如願迫使中國屈服，主要有3個原因！



他稱，貿易戰不但沒有實現特朗普的目標，更傷害了中美兩國、甚至全球經濟。中國身為出口大國，在美國的不斷施壓下，應變得更脆弱，但事實是仍然硬淨，有3個原因可以解釋。



首先，特朗普聲稱貿易戰很容易贏，只是自大心理作祟。美國不是唯一一個具有獨特文化、歷史，以及身分的國家，很多國家寧願花重金防衛，也不會花一毫子討好美國，中國根本不會同意美國這種「屈辱投降」的協議。



第二，特朗普自詡為「關稅人」，大談美國第25任總統麥金利(William McKinley)時期(1890年)下的關稅政策，根本就是活在過去，與現實脫節。現時是全球化，製造產業鏈跨越全球，而且一環扣一環。對中國加徵關稅，只會迫使企業將產能搬至越南或其他亞洲國家，而不是美國。



最後，民調也顯示特朗普打貿易戰不受歡迎。中國受關稅威脅，可能會減少向美國買貨，繼而影響美國農民，而農民是特朗普競選連任的重要票倉，將成為他進一步發動貿易戰的顧忌。



克魯格曼警告，特朗普的貿易戰恐變成「政治消耗戰」，比中國領導人更難維持。

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