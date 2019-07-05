鴨脷洲利南道地王申請預售　涉及289伙

根據地政總署資料，6月有1個住宅項目申請預售樓花同意書，為合景泰富(01813)與龍光地產(03380)的鴨脷洲利南道66號，提供289個住宅單位。發展商於2017年2月以逾168.5億港元投得地皮，創當時政府賣地最高價紀錄，每方呎樓面地價22,117港元。



期間有3個項目獲批預售文件，共涉1,502伙，其中鷹君(00041)大埔白石角朗濤佔723伙，另外兩個為新世界發展(00017)元朗瑧頤、以及永泰地產(00369)屯門掃管笏路OMA OMA，分別有313伙及466伙。



截至6月底，待批預售住宅項目有26個，涉及單位10,820伙，較5月少約10.1%。綜觀第二季，合共有5個項目獲准預售樓花，合共2,622伙。

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