外遊及買米注意！泰銖年內累飆8%　全球最強

打算外遊及買米也要注意！外國傳媒報道，泰銖今年以來已大幅升值逾8%，成為全球表現最好貨幣！目前美元兌泰銖仍徘徊30.6，即每港元能兌3.93泰銖左右，為泰銖6年、即2013年6月以來最強。不過，由於目前歐美都有意讓貨幣貶值，泰國央行也密謀阻止泰銖再強。



泰國央行過去一周已「出口術」，央行官員Don Nakornthab表示，擔心泰銖升值失控，正考慮進一步阻止升勢，不排除緊急減息及收緊對外資的短期外匯交易限制。目前泰國利率是1.75厘。



不過，泰國分析員指出，目前泰國央行可以阻止泰銖升值的招數有限，包括「出口術」、實體干預，以及密切監控外資的泰銖帳戶，不太可能直接實行資本管制，因為美國會警告貨幣操縱。



事實上，泰國經濟是以出口主導，泰銖升值明顯不利經濟，近期在香港銷售的泰國米相信亦要加價。



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