【地產專題】港島上班族　西區「置」筍盤

大多數人會因新界區樓盤入場門檻低，而考慮在該區上車，但當你居於新界，卻要到港島區返工，便需花費不少交通費及時間，令你想住近公司。其實港島西區亦有價格較相宜的上車盤，今期就介紹兩個實用面積200方呎的物業，個別入場費低至500多萬元，換言之，首期只需100多萬元。



港鐵西港島線在2015年全線通車之後，大大改善了西區的對外交通，居民不需要依賴巴士及小巴等交通工具，住宅樓價亦因而顯著上升。是次推介區內的嘉輝花園及華明中心，樓齡同樣約33年，坐落位置都貼近港鐵站。



●嘉輝花園：近港鐵站 首期僅百萬

位處士美菲路71號的嘉輝花園，距離港鐵堅尼地城站只需一分鐘步程，現時入場叫價538萬元，買家可做足八成按揭。



世紀21首選置業溫略丹表示，上述叫價略高於500萬元的入場單位，為項目A座高層5室，實用面積221方呎，現為開放式間隔，現以交吉形式放售，實用呎價叫24,344元。



屋苑現時約有18個放盤，大部分連同租約，只有4個可以預約睇樓，同時亦僅有兩個放盤叫價低於「六球」。除了入場單位外，另一個放盤叫價已達598萬元，以實用面積262方呎計算，呎價22,824元。



嘉輝花園於1986年落成，由4幢大廈組成，合共提供約912伙。屋苑的A座中層5室，實用面積221方呎，6月初時以520萬元售出，呎價23,529元。而D座高層2室，則以631萬元售出，以實用面積281方呎計算，呎價22,456元。



上述入場單位以交吉放售，最多可承做八成按揭，首期需107.6萬元。而以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約19,039元。



假設買家為首置客，需支付樓價的2.25%作從價印花稅，即約12.1萬元。



●華明中心：兩房單位638萬入場



至於另一入門盤華明中心，同樣鄰近港鐵站，因而備受市場追捧。溫氏指出，該盤位於皇后大道西421號，步行往港鐵香港大學站只需5分鐘，入場費約638萬元。



該單位為A座低層6室，實用面積達292方呎，兩房間隔，呎價21,849元。市場約有15個單位放售，當中約4個為交吉戶。



以該放盤單位計算，最高貸款額為382.8萬元，首期255.2萬元，首置買家需支付約14.4萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約16,933元。



該項目由3座大廈組成，提供約380伙。據了解，屋苑B座低層7室，面積290方呎，近日以560萬元沽出，實用呎價19,310元。而同座面積相同的高層6室，成交價610萬元，呎價21,034元。



溫氏補充，由於屋苑式物業管理費較低，加上較易於銀行估價，十分適合上車客。而區內其他單幢盤沒有提供細面積單位，而且樓齡高，按揭年期有機會更短。





●同區新盤呎租媲美豪宅

發展商近年積極在西區收購重建，加上受惠港鐵西港島線通車，交通大為改善，成功褪去「老氣」。此外，區內亦有多幢新落成的單幢式住宅，呎租媲美豪宅。



當中，西營盤瑧蓺6月份連錄多宗租務個案，一個極高層J室，實用面積221方呎的單位，以開放式間隔，向東及享開揚景，以1.9萬元租出，呎租86元，若以去年購入價計，回報率約2.2厘。



同月，一個極高層D室，實用面積213方呎，以約2.22萬元租出，呎租更高達104.2元。



而鄰近港鐵大學站的南里壹號，盤源承接力同樣不俗。項目高層實用面積244方呎單位，屬一房設計，外望開揚遠景，由於附有新裝修及包部分家電，因此以2萬元獲承租，呎租82元。



至於已入伙5年的堅尼地城加多近山，雖然面對區內陸續有新盤落成，但現時租金表現仍然理想。該盤高層B室一房戶，實用面積346方呎，近期以2.82萬元租出，呎租81.5元。而另一個中層B室則以2.8萬元租出，以實用面積348方呎計，呎租約80.5元。

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