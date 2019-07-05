全球經貿戰：貿易晴雨表料3個月後衰退　4年首見

外國傳媒報道，DHL國際快遞於6月27日發表了最新「全球貿易晴雨表」數據，估計未來3個月全球貿易指數將由56(擴張)大跌至48(收縮)，為2015年以來首次陷入全面衰退，主因是中美貿易戰。



「全球貿易晴雨表」為DHL每季發布的數據，是針對全球貿易狀況及未來發展的新指標，涉及英國、美國、中國、南韓、德國、日本，以及印度的空運和貨櫃海運資料。這7個國家的貿易量佔全球75%。指標高於50是擴張，低於50是收縮，與慣常的製造業及服務業採購經理指數(PMI)一樣。



DHL表示，美國是7大指標之中，下跌幅度最大，中國跌幅排第二，兩國皆處於收縮。該公司特別提醒，中美貿易戰過去帶來的負面影響「從未」像目前般重大，由於兩國在全球貿易指數中佔比相當大，故全球貿易勢必受累。除了中美，南韓更由49跌至46；日本則剛好跌至50。

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