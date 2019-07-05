穆迪維持香港信貸評級不變　料明年經濟增長回升

評級機構穆迪宣布，維持香港「Aa2」的長期發行人評級和高級無抵押債務評級，評級展望保持穩定。



穆迪指，由於香港經濟、金融和政治上的聯繫易受到內地發展影響，發展動向給香港帶來了經濟機遇。當前香港的體制特徵，令政治經濟獨立性在一定程度上有別於內地，如果隨着時間的推移或在更突然的情況下，香港與內地的聯繫導致或被認為受損，就會帶來風險。



該機構又指，短期內如中美貿易關係維持現狀，兩國貿易爭端的持續不確定將直接導致香港的貿易放緩，同時間接導致香港的商業投資和消費需求下滑，從而損害香港經濟增長，料2019年經濟增長放緩至2.3%，然後在2020年溫和回升至2.7%。



香港作為國際貿易樞紐，長遠而言，將面對全球貿易持續放緩，及本地人口老化令勞動力萎縮，導致財政儲備逐漸減少等問題。



穆迪又指，如果內地的信用狀況繼續削弱，或內地與香港信用狀況聯繫增加，令市場認為香港已更全面地融入內地，便意味着香港極高的體制實力轉弱，或競爭遜於內地大城市，屆時可能會下調香港評級。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

