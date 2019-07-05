全球放水近了！德10年債息低過歐央行指標利率

外國傳媒報道，德國債息加入了低於央行利率的行列！目前美國、日本、加拿大，以及英國的10年期基準債券孳息率，都低於央行的主要利率，意味着全球「放水」快到。



德國作為歐元區最大經濟體，10年期債息竟低於歐央行主要再融資利率，預示着歐洲經濟衰退近了。上次德國10年期債息逼近歐央行指標利率是2008年金融海嘯期間，當年12月12日短暫跌破歐央行的主要再融資利率。



外國傳媒報道，隨着國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德被提名在10月31日，接任現任歐央行行長德拉吉，摩根士丹利稱，拉加德增強了該行對歐央行將重啟量化寬鬆(QE)的看法。



報道又引述消息透露，歐央行不急於在7月議息會議上「放水」，傾向觀察更多經濟數據，待9月才行動。法國巴黎銀行則認為，歐央行將在7月恢復寬鬆立場，預計9月、10月減息，12月前可能宣布新的QE。

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