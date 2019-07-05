樓價UPDATES：將軍澳交投轉活

將軍澳受惠區內新盤熱銷，不少向隅買家回流二手市場尋覓心水單位，令區內交投轉活。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣形薈1B座低層H室開放式戶，實用面積290方呎，以1.8萬元租出，實用呎租62.1元。若以業主於2018年購入價約682.5萬元計算，回報率約3.2厘。



●鰂魚涌太古城再錄成交，剛易手的銀星閣中層E室，實用面積749方呎，以三房包括套房間隔，向西及享開揚景，作價1,628萬元，實用呎價21,736元。原業主於2008年4月以700萬元買入，持貨至今帳面獲利928萬元。



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九龍區



●將軍澳緻藍天3座低層LD室連租約戶，今年初以1,005萬元放盤，四月時一度反價至1,085萬元。近日終獲新盤向隅買家以1,054萬元購入，以實用面積784方呎計，實用呎價13,444元。若以上址現月租1.85萬元計，回報率約2.1厘。



●將軍澳都會駅6座中層E室，實用面積633方呎，以三房包括套房間隔，向西享開揚景，以970萬元購入，實用呎價15,324元，單位12年升值1.8倍。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊美湖居2座高層B室，實用面積623方呎，以三房兩廳連套廁設計，獲區外人士以1.49萬元承租，實用呎租23.9元。若以現時同類單位銀行估價755萬元計算，回報率約2.4厘。

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