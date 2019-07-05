新盤UPDATES︰天晉複式戶3948萬沽　菁雋開放現樓示位

各區中高價新盤備受追捧，無論新界豪宅特色戶，以至港島半山項目紛紛錄得成交。個別大型臨海項目亦入紙申請預售，料最快年底前可登場。



●富豪‧山峯地下特色戶4961萬沽出

由百利保控股(00617)等合作發展的沙田九肚富豪．山峯，剛再錄得成交。單位為第8座地下B特色戶GARDEN APARTMENT，透過招標形式成功售出，成交價為4,961.25萬元，包括一個住宅車位，呎價31,500元。



該單位屬四房兩套間隔，實用面積1,575方呎，設有775方呎花園。該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目4伙GARDEN APARTMENT當中已有3伙成功售出，連同其他類型單位迄今已錄8宗成交，套現接近6.5億元。



●天晉複式戶3,948萬元賣出

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)的將軍澳天晉，售出第3座48樓複式D單位，實用面積1,410方呎，平台及天台分別323與437方呎，成交價3,948萬元，呎價2.8萬元。同系西半山巴丙頓山亦售出5樓D室，實用面積582方呎，以1,814.78萬元沽，呎價31,182元。



●柏蔚山一房戶以1,475萬獲承接

新世界發展(00017)的北角柏蔚山，剛售出3座17樓C室一房戶，售價1,475.3萬元，呎價28,426元。



●菁雋128方呎納米現樓示範單位首曝光！

佳源國際控股(02768)與陞域集團等的屯門菁雋昨日(4日)首推實用面積128方呎納米戶，折實入場費僅約173.8萬港元起，平絕全港一手盤！發展商趁勢開放部分16樓的現樓示範單位。



其中31室，實用面積128方呎，細絕近年新盤市場，單位採用開放式設計，連同洗衣機、雪櫃及電磁爐等基本家電。



至於採一房設計的19室，實用面積227方呎，大廳連接22方呎露台；另18室兩房戶，實用面積387方呎，露台面積22方呎，工作平台16方呎。



樓盤屬單幢式物業，設3部電梯，標準樓層提供29伙，提供10個示範單位，全屬交樓標準，將於明日周末(6日)開放予公眾參觀及收票。



●鴨脷洲利南道地王申請預售 涉及289伙

根據地政總署資料，6月有1個住宅項目申請預售樓花同意書，為合景泰富(01813)與龍光地產(03380)的鴨脷洲利南道66號，提供289個住宅單位。發展商於2017年2月以逾168.5億港元投得地皮，創當時政府賣地最高價紀錄，每方呎樓面地價22,117港元。



期間有3個項目獲批預售文件，共涉1,502伙，其中鷹君(00041)大埔白石角朗濤佔723伙，另外兩個為新世界發展(00017)元朗瑧頤、以及永泰地產(00369)屯門掃管笏路OMA OMA，分別有313伙及466伙。



截至6月底，待批預售住宅項目有26個，涉及單位10,820伙，較5月少約10.1%。綜觀第二季，合共有5個項目獲准預售樓花，合共2,622伙。

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