中漆集團披露旗下倉庫火警

中漆集團(01932)公布，由全資附屬公司中華製漆(新豐)有限公司營運，位於廣東省韶關市新豐縣生產廠房的其中一個倉庫發生火警事故。若干耗用品及設施於事故中受損，事故中並無任何傷亡。



據集團初步評估，該倉庫建築物結構安全，而損壞的耗用品及設施損失的成本低於50萬元人民幣。新豐生產廠房的生產活動已暫時停止，以待中國政府有關當局完成事後調查工作。期間新豐生產廠房的預定生產活動，將轉移至其他生產設施或第三方獨立製造商。



截至2018年12月31日，新豐生產廠房的年生產能力佔集團總年生產能力約1/5。集團正在評估非致命火警事故的營運及財務影響。

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