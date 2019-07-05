亞馬遜成立25周年！全球最大企業是這樣煉成的...

今日是(7月5日)亞馬遜成立廿五周年，該公司由最初一家網上書店，發展至現時已經壓過蘋果公司(Apple Inc.)，進身全球最大市值企業，市值一度超過1萬億美元。亞馬遜除顛覆整個零售業外，近年進一步搶攻無人機送貨、智能揚聲器、廣告、金融服務、醫療護理等不同範疇，去年收入達2,330億美元(約1.8萬億港元)，惟龐大規模與市場影響力亦令該公司成為政客、競爭對手的針對目標。



亞馬遜於1997年上市，招股價18美元，股份之後經過三次拆細，計入相關因素調整至1.5美元，若以現價周五(5日)早段股價1,928美元計算，當年買入並持有至今，回報達千倍。亞馬遜創辦人貝索斯因公司股價上揚，身家逾1,200億美元，成為全球首富。早年大呻「走寶」的股神巴菲特，今年終於大手掃入，其投資旗艦巴郡截至3月底止持有48.33萬股亞馬遜，現時市值約9.37億美元。



今年初貝索斯宣布與結婚廿五年的妻子麥肯齊離婚，其後披露的離婚協議顯示，貝索斯被瓜分約360億美元身家，但他在亞馬遜的控制權得以保住。



不過，外媒分析指，踏入下一個四分之一世紀，亞馬遜的發展充滿挑戰。首先是反壟斷威脅，正競逐明年美國總統大選的民主黨麻省參議員沃倫聲言要將大型科企拆骨，包括要求亞馬遜將以137億美元收歸旗下的高級超市Whole Foods出售。同樣有意參選總統大選的前副總統拜登質疑亞馬遜交稅太少。



民主黨紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯則批評貝索斯作為億萬富豪，但亞馬遜倉庫的員工卻只能收取「令人飢餓的薪金」。至於美國總統特朗普去年曾炮轟亞馬遜濫用政府郵政資源，要求當局作出調查。



此外，以西雅圖為大本營的亞馬遜，在當地聘用4.5萬名員工，該公司強烈反對當地為解決房屋不足問題而開徵的「人頭稅」，並暫停興建十七層高的新辦公大樓以示抗議。亞馬遜設立第二總部亦捲入爭議，批評者指該公司在選址要求各城市給予太多優惠並推高當地樓價，亞馬遜最後在反對聲音下，終止在紐約設立第二總部的計劃。



儘管亞馬遜業務在全球很多地區都取得成功，但在十五年前進軍的中國市場，近年因競爭激烈而敗走。至於視為最後一個尚未開發的主要市場印度，正面臨美國零售商沃爾瑪，以及印度首富穆凱什安巴尼的競爭，成敗未可預料。

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